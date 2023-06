La Guardia Costiera sarà impegnata fino al 17 settembre, nell’operazione denominata “Mare Sicuro 2023” che mira alla implementazione della sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché della tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina.

L’operazione mira a sensibilizzare gli utenti del mare ad un corretto uso delle spiagge e degli specchi acquei, all’osservanza delle norme in vigore e all’adozione di tutti quei comportamenti necessari per prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Nella sua parte operativa, l’operazione “Mare Sicuro” vedrà quindi un incremento dell’attività di vigilanza lungo le coste, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività “ludico ricreative” e “commerciali” tipiche della stagione balneare, a favore di bagnanti e diportisti, che si sostanzierà nel monitoraggio delle strutture nautico-balneari presenti sul territorio di giurisdizione, con particolare riguardo al servizio di assistente bagnante, per assicurare la compiuta disponibilità di apprestamenti e dotazioni previsti, nonché in un’attività intensificata di controlli a mare, al fine di garantire l’osservanza dei limiti di navigazione in prossimità della costa, la salvaguardia della fascia riservata alla balneazione, nonché il rispetto delle regole che disciplinano i settori di noleggio, locazione, noleggio occasionale ed immersioni ricreative.

Per una maggiore informazione si allega l’Ordinanza di sicurezza balneare n° 21/2022, consultabile tramite QR code, riportante gli obblighi che le attività sopra citate devono rispettare. Si fa presente che il formato cartaceo verrà affisso sulle bacheche informative delle Capitaria di Porto di Imperia – porto Maurizio e della sua sezione distaccata nel porto di Oneglia e presso i locali stabilimenti balneari. Si ricorda in ultimo che per tutte le situazioni di emergenza e pericolo in mare si può contattare il numero blu 1530 attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale