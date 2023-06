Verrà riaperta venerdì la viabilità carrabile in viale Torino, a Diano Marina. L’intervento verrà realizzato da Rivieracqua a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi alla presenza del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dello stesso Ente gestore del servizio idrico, dei tecnici delle imprese incaricate dei lavori e degli albergatori dianesi, in particolare quelli della zona di Sant’Anna.

“Attualmente c’è solo un passaggio pedonale, venerdì di transiterà in auto – spiega Za Garibaldi -. Il tavolo che abbiamo concordato l’altro giorno comincia a dare i suoi frutti, inizia ad esserci una maggiore sensibilità nei confronti delle attività produttive, nonostante il grande buco che c’è sulla strada. Nei prossimi giorni lo convocheremo ulteriormente per decidere insieme come affrontare gli ulteriori stati di avanzamento del cantiere”.