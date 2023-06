I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino della Repubblica Ceca responsabile di resistenza e oltraggio a P.U., minacce, lesioni aggravate ed interruzione di pubblico servizio.

Tutto è scaturito questa notte poco prima delle due, quando è giunta al 112 una chiamata da parte del personale del Pronto Soccorso di Sanremo che richiedeva l’intervento dei Carabinieri a causa della presenza di un uomo fuori di sé che rifiutava le cure e stava minacciando il personale, strattonando anche la guardia giurata che tentava di contenerlo.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno constatato che l’uomo, un quarantaquattrenne di nazionalità ceca già noto alle forze dell’ordine, era in grave stato di alterazione perché in palese stato di ubriachezza e stava creando notevole disturbo all’interno della struttura, mettendo peraltro anche gravemente a repentaglio l’incolumità degli altri pazienti, oltre a quella degli operatori sanitari.

I Carabinieri hanno quindi non poco faticato a contenere lo straniero che, scagliatosi anche contro i militari, dopo una colluttazione è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, minacce ed interruzione di pubblico servizio.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è attualmente trattenuto presso il Comando Compagnia di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.