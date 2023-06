Nel tardo pomeriggio di martedì 06 Giugno la Sala Operativa della Guardia Costiera di Imperia riceveva una segnalazione sul numero blu 1530 circa un’unità con 5 persone a bordo con una rete impigliata nell’elica nelle acque antistanti il porto di Ventimiglia. Per fornire la dovuta assistenza all’unità, veniva disposto, dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di

Imperia, l’invio in zona della motovedetta CP 2094 assegnata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

I militari, giunti sul posto ed accertate le buone condizioni di salute dei malcapitati, provvedevano al trasbordo sulla motovedetta di 4 occupanti, in attesa dell’arrivo di un’altra unità contattata dal proprietario del mezzo come ausilio per liberare l’elica dalla rete rimasta impigliata. I militari, successivamente, una volta accertato il corretto funzionamento del motore della suddetta unità e della ripresa in sicurezza della navigazione, facevano rientro nel porto di Sanremo.