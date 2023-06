Nella notte del 2 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno attuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, che ha visto impiegate 6 autovetture e 12 militari.

Il servizio è stato disposto con l’obiettivo fondamentale di rafforzare l’azione di controllo del territorio e il contrasto dell’illegalità diffusa, con principale attenzione ai reati predatori e alle aree di maggiore aggregazione nelle ore serali e notturne.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno arrestato una 32enne marocchina dimorante a Casale Monferrato, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Vercelli e richiesta dalla locale Procura della Repubblica, poiché ritenuta gravemente indiziata di venti furti, tutti commessi in maniera sistematica e continuata a Casale Monferrato da ottobre 2022 all’aprile di quest’anno.

Le indagini condotte sulla scorta delle numerose denunce dei cittadini derubati, anche analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di delineare gli obiettivi della donna, soprattutto esercizi commerciali, spogliatoi di palestre e farmacie, centri ricreativi e locali pubblici frequentati quotidianamente dai casalesi, oltre a privati cittadini.

Con particolare abilità e destrezza, la 32enne marocchina riusciva a introdursi nelle palestre e nei centri sportivi e, approfittando di attimi di distrazione dei genitori che attendevano i figli ai corsi, sottraeva abiti e portafogli con all’interno carte di credito per poi andare a prelevare ai vari bancomat della città.

In due occasioni, approfittando dei numerosi clienti, era riuscita a raggiungere gli spogliatoi sotterranei di una farmacia del centro, da dove asportava abiti e denaro del personale sanitario prima di dileguarsi.

La donna, che si era resa irreperibile, è stata rintracciata nei giardini antistanti la stazione ferroviaria di Casale Monferrato grazie all’importante dispiegamento dei uomini sul territorio, che l’hanno tratta in arresto e successivamente condotta presso il carcere di Vercelli.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 43enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, controllato nelle vicinanze di un locale pubblico, è stato trovato in possesso di nove grammi di cocaina suddivisi in altrettante dosi e pronta per lo spaccio. Inoltre, presso l’abitazione, i Carabinieri hanno sequestrato ulteriori due grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L’operazione, che ha permesso anche il controllo alla viabilità stradale, con 45 persone e 30 autoveicoli interessati, ha portato alla denuncia di un 54enne dell’astigiano per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,84 g/l., e contestuali ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo per la successiva confisca; mentre un casalese è stato contravvenzionato per oltre 5.000 euro per guida senza patente perché mai conseguita