La collaborazione instaurata dal Comune di Alessandria con la Fondazione Film Commission Torino sta producendo attenzione nei confronti nella nostra Città da parte di produzioni cinematografiche, sono stati effettuati sopralluoghi con vari location manager, e documentaristiche, di recente una troupe italo-canadese ha girato alcune scene per un prodotto televisivo.

Vi sono anche delle opportunità offerte al territorio, ideali affinché nuovi talenti locali possano emergere per raccontare storie ambientate da queste parti: è questo il caso del progetto Piemonte Factory, il Film LabContest regionale destinato a filmmaker under 30 che unisce formazione e produzione, accompagnando otto troupe selezionate, guidate da tutor professionisti, nello sviluppo del progetto di un cortometraggio, fino alla sua realizzazione e alla presentazione in una speciale sezione del Torino Film Festival.

L’iscrizione è gratuita e per partecipare occorre compilare un modulo reperibile sul sito http://www.piemontemovie.com/site/ e consegnare entro domenica 11 giugno un teaser della durata massima di 3 minuti; ogni autore/autrice potrà partecipare con un solo teaser e per ulteriori informazioni è possibile scrivere a piemontefactory@piemontemovie.com

Piemonte Factory è un progetto curato da Associazione Piemonte Movie con il sostegno della Regione Piemonte, promosso da Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, AGIS, ANEC; in collaborazione con Città di Torino, Città di Alessandria, Città di Asti, Città di Biella, Città di Cuneo, Comune di Novara, Città di Verbania, Città di Vercelli.

I prodotti dell’edizione passata sono stati presentati al Torino Film Festival, ma sono ancora in circolazione, fra gli altri, grazie ad un altro progetto di Piemonte Movie ovvero la rassegna Anteprima Movie Tellers che porta sul grande schermo 4 documentari e 19 cortometraggi per 20 serate organizzate in 17 Comuni Piemontesi, fra cui appunto figura Alessandria, con proiezioni previste al Cinema Kristalli in piazza Ceriana giovedì 15 e lunedì 19 giugno, ingresso a pagamento.

La programmazione regionale è arricchita dalla presenza di ospiti in sala che si avvicenderanno di città in città, quali i registi Erik Bernasconi, Daniele Gaglianone e Paola Piacenza, il produttore Fulvio Nebbia, i giornalisti Enzo Armando, Andrea Coccia, Silvano Esposito, Paola Molino e Domenico Quirico; inoltre saranno presentati progetti a sostegno della “settima arte” locale e delle sale cinematografiche, anticipando la 4ª edizione della manifestazione di circuitazione regionale di ritorno ad ottobre 2022.

Anteprima Movie Tellersè organizzato da Associazione Piemonte Movie in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Associazione Stampa Subalpina, Associazione Rosse Torri Ivrea.

Un altro evento che accomunerà addetti ai lavori e appassionati sarà la mostra fotografica “Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico”, che verrà esposta al Cinema Teatro Alessandrino di Alessandria da mercoledì 14 giugno a venerdì 30 giugno, aperta tutti i giorni con Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22.00, con inaugurazione venerdì 16 giugno alle ore 11,oo.

Si tratta di un progetto nato per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere e promuovere la settima arte nelle sale piemontesi; ideata e curata da Alessandro Gaido, con le fotografie di Diego Dominici; si tratta di 54 scatti di diversi formati che mostrano 35 cinema in attività su tutte le province del Piemonte, che oggi, più che mai, è necessario tutelare.

Ai 27 scatti della mostra originaria presentati nel 2020, si aggiungono quelli delle 8 sale ritratte nelle scorse settimane: Cinema Alessandrino (Alessandria), Cinema Lumière (Asti), Cinema Sabrina (Bardonecchia), Cinema Lux (Busca), Cinema San Lorenzo (Giaveno), Cinema Araldo e Cinema Vip (Novara) e Nuovo Cinema Ormea (Ormea).

Infine, senz’altro degna di nota è la nuova edizione del bando “Piemonte Film TV Development Fund” attuato Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo che garantirà al fondo sviluppo 700.000 € per il biennio 2023/24; sono attese progettualità volta allo sviluppo dei talenti, del nuovo cinema, delle produzioni indipendenti; previste due chiamate annuali ovvero 25 maggio – 30 maggio e poi 1 ottobre – 15 dicembre 2023 ed una dotazione di 150.000 €, a favore dello sviluppo di lungometraggi e serie TV di finzione. Il sostegno a singolo progetto potrà variare da 10.000 € fino a 50.000 €.