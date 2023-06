Con un programma di ampio respiro, Domenica 11 Giugno 2023 alle 21:00, il Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure si esibisce per la prima volta nel rinnovato teatro cittadino, cogliendo l’occasione per festeggiare il suo ragguardevole compleanno (225+1) insieme a tutto il pubblico.

Risale al 1797 la notizia dell’esistenza del primo complesso musicale di Novi Ligure, che, nel 1953 viene intitolato al celebre concittadino compositore del “Gran Ballo Excelsior”. E proprio l’erede di quel complesso cittadino, il Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, Domenica 11 Giugno alle 21, debutta al Teatro con cui condivide il nome, festeggiando il traguardo delle 225 candeline, anche se con un anno di ritardo (da qui, il titolo della serata: 225+1).

L’evento si colloca all’interno della rassegna “Il Nostro Teatro. La tradizione teatrale del territorio” e, “vista l’importanza dell’occasione – afferma Anna Sini, Presidente del Corpo Musicale – sarà ospite d’eccezione la soprano di fama internazionale Elena Bakanova, che, durante il concerto, sotto la direzione del M° Massimo Folli, eseguirà alcune tra le arie più famose del repertorio lirico, come “Tu che m’hai preso il cuor” di Franz Lehár e “O mio babbino caro”, composta da Giacomo Puccini”.

Elena Bakanova, infatti, dopo essersi diplomata in Canto presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” di Milano con il massimo dei voti ed essersi specializzata con Renata Scotto, Mirella Freni e Michel Plasson, si è esibita sui più importanti palcoscenici a livello internazionale. Per citarne alcuni: l’Opéra National de Lyon, il Teatro Coliseo di Buenos Aires, l’Opera House di Cape Town, il Tianjin Grand Theatre in Cina, il Teatro Comunale di Bolzano, il Sociale di Como, il Regio di Torino e il Regio di Parma, nonché il Teatro Antico di Taormina.

Il programma della serata prevede, inoltre, l’esecuzione da parte del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di un vasto ed eterogeneo programma, che, per citare solo alcuni dei brani del concerto, spazia da apprezzatissime colonne sonore – “The Godfather Saga”, “The Legend of 1900” – al celebre “Quadro Primo dal Gran Ballo Excelsior” dello stesso Marenco e a composizioni appositamente ideate per orchestre di fiati, come “A Vision of Majesty”.

La Presidente Anna Sini e il M° Massimo Folli, con tutto il Corpo Musicale “Romualdo Marenco” non vedono l’ora di calcare per la prima volta il palcoscenico del rinnovato teatro cittadino, invitando la cittadinanza a festeggiare con loro il traguardo di ben 225 anni di attività in città (e non solo), auspicandosi che siano i primi di una lunghissima serie.

BIGLIETTERIA

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it.

PREVENDITE

Biglietteria Teatro Marenco Novi Ligure: martedì e venerdì dalle17.00 alle 19.00; nelle date di spettacolo solo biglietteria serale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per info: segreteria.teatromarenco@gmail.com.

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria).

Anna Sini, Presidente del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure