Sabato 24 giugno al Castello del Monferrato si terrà la seconda edizione della Senza Confini Fest.

L’evento, organizzato in collaborazione con APS Senza Fili Senza Confini e patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Associazione dei Comuni del Monferrato, Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d’Aosta, Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si svolgerà dalle 14:00 fino alle 24:00, e alternerà momenti culturali e di approfondimento a occasioni conviviali.

Al centro della rassegna sarà il convegno che si svilupperà in due differenti sessioni Monferrato e cambiamento Climatico. Prospettive di un territorio realizzato con il coordinamento scientifico di Daniele Trinchero e Alberto Collatin.

La prima sessione, dalle ore 14:00, analizzerà gli effetti del Cambiamento climatico sul territorio piemontese con gli interventi, moderati da Angelo Melone (giornalista de La Repubblica), di:

Mario Giuliacci (Colonnello Aeronautica) – Cambiamenti climatici. Impatto sull’Italia;

Claudio Cassardo (Università di Torino) – Emergenza climatica e impatti sulle risorse idriche e sul territorio;

Nicola Loglisci – (Fondazione CIMA) Tendenze climatiche ed impatti sul territorio piemontese;

Claudio Lesca (Livanova) – Energia, ambiente, sostenibilità: un equilibrio difficile;

Luisella Celi – (Università di Torino) – Il cambiamento climatico e il suo impatto sulla fertilità del suolo;

Dario Giuseppe Airaudo (Regione Piemonte) – Evidenze del cambiamento climatico sulla fauna selvatica: il caso del capriolo;

Alessandra Bonazza (CNR – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) – Beni culturali a rischio: strumenti e strategie per vincere la sfida del cambiamento climatico.

La seconda sessione approfondirà gli effetti del Cambiamento climatico sulla viticoltura e le necessarie soluzioni che sarà necessario intraprendere. Maurizio Gily (Agronomo), modererà gli interventi di:

Matteo Gatti (Università Cattolica del Sacro Cuore) – Ripensare la gestione del vigneto in un contesto di cambio climatico;

Vincenzo Gerbi (Università degli Studi di Torino) – Effetti enologici del cambiamento

climatico;

Walter Massa (Vigneti Massa) – Il clima approcciato con l’estremismo di centro;

Claudio Conterno (Azienda Agricola Conterno Fantino) – Acqua, acqua e ancora acqua;

Federico Spanna (Regione Piemonte) – Effetti del cambiamento climatico nella gestione delle colture agrarie;

Daniele Eberle (Agronomo) – Figli della rivoluzione verde;

Nicola Solinas (Agronomo) – Tecniche Agronomiche in ambienti assoggettati d’aridocoltura

Ogni sessione sarà seguita da una tavola rotonda con dibattito pubblico.

Seguirà una cena presso l’Enoteca del Monferrato. A partire dalle 21:30 l’evento sarà chiuso dal concerto della Shary Band.

Per Daniele Trinchero, Docente del Politecnico di Torino e Presidente di APS Senza Fili Senza Confini, “Il cambiamento climatico impatta su tutto il pianeta, con maggiore incisività in alcune aree geografiche e settori produttivi. Il territorio del Monferrato è uno di questi spot, con effetti sulla vita delle persone, sui suoli, la fauna, i monumenti. Sono necessarie soluzioni per adattare le attività, in particolare la produzione agricola, e su questo aspetto faremo fare il punto con i nostri relatori”

Alberto Collatin, Consigliere di APS Senza Fili Senza Confini, ha dichiarato “Abbiamo portato la Senza Confini Fest a Casale Monferrato accettando con piacere l’invito dell’Amministrazione Comunale, perché la città rappresenta il centro geografico e culturale del territorio in cui operiamo”.

Sottolinea il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi: “La sinergia con APS Senza Fili Senza Confini ci consente portare nella nostra città una riflessione su una problematica globale, applicandola al contesto locale; con l’apporto di relatori qualificati e di assoluto livello, daremo il nostro contributo all’individuazione delle complessità in essere e alla ricerca di soluzioni sostenibili e concrete”.

L’evento sarà a partecipazione GRATUITA con pre-registrazione obbligatoria via mail all’indirizzo info@senzafilisenzaconfini.org

Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming dell’evento all’indirizzo: https://www.youtube.com/@SenzaFiliSenzaConfini

Informazioni su www.senzafilisenzaconfini.org