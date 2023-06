Questa notte i Carabinieri della Stazione di Ospedaletti hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti un quarantatreenne di nazionalità albanese.

L’uomo, un operaio senza precedenti penali, è stato notato e controllato in atteggiamento sospetto nei pressi della strada di Monte Ortigara. Sottoposto a perquisizione personale, lo straniero è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina occultate all’interno del telecomando della propria autovettura e pronte per essere vendute ad alcuni acquirenti della zona. Una successiva perquisizione presso il domicilio del predetto ha permesso di rinvenire ulteriori ventitré dosi della medesima sostanza, nonché altro materiale per il confezionamento.

Lo straniero, è stato quindi tratto in arresto per detenzione illecita di oltre venti grammi di cocaina e, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato al proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato in mattinata.

A Camporosso, invece, i Carabinieri sono intervenuti presso un magazzino ubicato in via Dante in quanto era scattato l’allarme di forzatura della porta di accesso al locale.

Immediatamente giunti sul posto, i militari hanno constatato la rottura del vetro di una porta finestra che dà accesso al magazzino e hanno fermato un giovane ventunenne di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, il quale aveva appena sottratto dal locale due flessibili ed un cavo elettrico di venticinque metri. Lo stesso è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato.

A seguito di ulteriori accertamenti, il ragazzo è stato altresì denunciato in stato di libertà per la ricettazione di una bicicletta sottratta circa un mese fa a un cinquantenne di Ventimiglia.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha già convalidato l’arresto e disposto il suo divieto di dimora in provincia di Imperia.