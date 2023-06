Con il torneo riservato ai Piccoli Amici, giovanissimi giocatori nati negli anni 2016 e 2017, si è chiusa domenica l’edizione 2023 della coinvolgente e travolgente avventura di Coppa Primavera, Torneo nazionale Città di San Bartolomeo al Mare, che come al solito raduna nel Golfo Dianese club, dirigenti, allenatori, giocatori, genitori di tantissime leve calcistiche.

“Come al solito è stato un successo straordinario – spiega il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, uno dei promotori di Coppa Primavera – per sei-sette settimane diventiamo una delle capitali del calcio giovanile, con club che arrivano da tutto il nordovest d’Italia per confrontarsi. Grazie alla preziosa collaborazione con l’ASD Golfo Dianese 1923 il livello della manifestazione ha raggiunto picchi molto alti, con un numero impressionante di squadre e di ragazzi, con tantissime partite e con risultati sportivi interessanti. Ma soprattutto c’è stata sempre tanta armonia e serenità, in campo e sulle tribune, e puro divertimento per i piccoli calciatori”.

“Siamo già pronti – conclude Urso – per l’edizione 2024, con la quale contiamo di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, affinché un numero sempre più ampio di giovani con i loro genitori e famigliari, conoscano il nostro territorio. Complimenti all’ASD Golfo Dianese 1923 e al suo nuovo Presidente Paolo Sciandino, per l’organizzazione sportiva e per esser riuscito anche quest’anno a mettere insieme una squadra di volontari numerosa e qualificata, in grado di assistere chi viene da lontano per Coppa Primavera”.

Correlati