Al via giovedì 22 giugno il BartoloBus, servizio navetta gratuito che collega al mare le frazioni di San Bartolomeo (e viceversa). Il percorso ad anello parte da piazza Torre Santa Maria e raggiunge Chiappa, Borgata Freschi, Parola, Poiolo e la Rovere. Grazie al BartoloBus, turisti e residenti possono raggiungere il mare partendo dalle frazioni senza pagare alcun biglietto ed evitando di utilizzare l’auto per raggiungere il lungomare o tornare alla propria abitazione o sistemazione. Il servizio è realizzato da Riviera Trasporti, in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare.

“Si tratta di un servizio estremamente importante per il nostro territorio, che collega in maniera rapida e comoda l’entroterra con la zona balneare durante il periodo estivo – dichiara Davide Salerno, Assessore al commercio del Comune di San Bartolomeo al Mare -. Beneficiari del Bartolobus sono turisti e residenti, ma anche le attività dell’entroterra che possono rendere la loro offerta ancora più appetibile, così come quelle del centro cittadino che possono essere raggiunte più facilmente”.

Scarica il JPEG degli orari del BartoloBus estate 2023 https://rebrand.ly/27f1dv2

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com