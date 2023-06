Ventimiglia, Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Mercoledì 14 giugno 2023, ore 16.00

LA STAMPA AL MUSEO

Enrica Roddolo

Re Carlo III e Casa Windsor

La Stampa al Museo torna mercoledì 14 giugno alle ore 17.00 al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia per l’ultimo appuntamento di questa edizione organizzata dall’Associazione Pro Cultura Ventimiglia, insieme con il Museo Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Protagonista dell’incontro è una giornalista “al servizio di Sua Maestà”. Di quella inglese “of course”. Parliamo di Enrica Roddolo, inviata del Corriere della Sera, che chiuderà l’edizione 2023 parlando di re Carlo III, protagonista del suo ultimo libro, nonché dei vari appuntamenti importanti (Royal Weddings e Giubilei) delle varie monarchie di cui è stata testimone.

Enrica Roddolo sarà intervistata dalla giornalista de La Stampa Alessandra Pieracci e racconterà il sovrano privato e il monarca pubblico, con testimonianze di prima mano e interviste esclusive, del successore di Elisabetta II.

Chi è L’autrice

Enrica Roddolo è laureata in Giurisprudenza. Caporedattore “ad personam” del quotidiano di via Solferino, scrive di attualità ed economia italiana e internazionale e firma la rubrica “On Royalty”. Storica dei Windsor ha al suo attivo numerosi libri dedicati ai personaggi della dinastia inglese, ma non solo: ha acceso i riflettori anche sui Grimaldi di Monaco e sulle principesse europee.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmai.com/www.marventimiglia.it