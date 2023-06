Dopo l’evento inaugurale dello scorso 2 giugno, in cui l’ensemble barocco L’Archicembalo ha incantato il numeroso pubblico intervenuto, gli appuntamenti del XIV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, per la Direzione Artistica di Daniela Demicheli,proseguono a ritmo serrato: giovedì 15 Giugno, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, il Duo Bianchi – Demicheli (Marcello Bianchi, viola – Daniela Demicheli, pianoforte) con lo spettacolo INFINITE SFUMATURE DI “VIOLA” , in co-produzione con ASM Costruire Insieme, creeràle suggestioni musicali utili a preparare ed introdurre la mostra Ritorni a Beirut, Back to Beirut del fotografo Gabriele Basilico, che dal 16 giugno sarà aperta, per la prima volta in Italia, presso le Sale d’Arte di via Machiavelli.

Il percorso musicale proposto, sviluppandosi in una serie di “istantanee musicali”, scelte dagli artisti ispirandosi alla tematica della mostra, condurrà il pubblico a soffermarsi intimamente su diverse suggestioni e ad addentrarsi in un viaggio emozionale straordinariamente ricco.

Così i due musicisti alessandrini descrivono questo loro progetto musicale: “Un programma che ci sta addosso come una seconda pelle. Lo abbiamo pensato, studiato, provato, cercando di dare la giusta luce alle mille suggestioni di brani tutti meravigliosi, tutti diversi fra loro, tutti adatti a sviluppare, per chi deciderà di visitare la mostra, un rapporto percettivo, mentale, artistico e culturale con le immagini di Gabriele Basilico e tutti, in qualche modo, fotografia di una parte di noi”

L’apertura speciale delle Sale per l’occasione, permetterà ai presenti la visita alla mostra, a fine concerto. Ingresso libero