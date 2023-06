Proseguono gli interventi di asfaltatura e sistemazione delle strade cittadine, realizzate nell’ambito dei progetti finanziati tramite PNRR. La prossima settimana sarà realizzato l’intervento previsto presso la rotatoria sulla ex strada statale per Alessandria (all’altezza del del polo commerciale “ALDI”): per limitare i disagi alla circolazione su una delle arterie più trafficate di Tortona, i lavori si svolgeranno in orario notturno e la strada sarà chiusa, nel tratto interessato dalle ore 20 alle ore 6 di lunedì 26 luglio e martedì 27 giugno, riaprendo al traffico in orario diurno. Il costo dell’intervento è di circa 80 mila euro.

Sempre nell’ambito dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati consegnati nella mattinata di oggi, mercoledì 21 giugno, i lavori per la riqualificazione energetica delle case di edilizia popolare di via Campanella (per 1 milione di euro), mentre lunedì prossimo sarà la volta dei lavori dell’edificio in via Emilia Nord (per 1,1 milioni di euro). nella foto