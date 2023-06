La Polizia di Stato di Acqui Terme intercetta e sanziona trasportatore di merce alimentare deperibile che utilizza un furgone isotermico non funzionante e senza copertura assicurativa

Sempre più incisivi i controlli da parte della Polizia di Stato anche nel settore del trasporto della merce alimentare deperibile.

Nei giorni scorsi gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, hanno sottoposto a controllo un furgone dotato di gruppo frigorifero, condotto da un allevatore di carne bovina e produttore di latte che stava effettuando consegne di merce alimentare nelle aree dell’ovadese, Rossiglione e Masone (GE).

Gli Agenti accertavano che il gruppo frigorifero era spento, per cui la merce che doveva essere trasportata a temperatura controllata, era conservata a temperatura “ambiente”, con grave rischio per la salute pubblica se quei prodotti fossero stati consegnati ai negozianti per la vendita al dettaglio.

Si verificava inoltre che il certificato ATP (attestazione sulla corretta funzionalità del frigorifero) era scaduto di validità.

Gli operatori hanno anche accertato che il furgone era scoperto da valida ed operante copertura assicurativa e, pertanto, al conducente veniva comminata una sanzione pecuniaria di 2.000,00 € e il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo.

Della condotta dell’allevatore è stata inoltre informata l’ASL competente, per le verifiche del caso e l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni amministrative a carico dell’impresa di allevamento.