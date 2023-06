A beneficio di residenti e turisti, il Golfo Dianese si arricchisce di una nuova proposta commerciale per la spesa di tutti i giorni. A Diano Castello, al confine con Diano Marina, a fianco del Bowling, domani, giovedì 22 giugno, il Gruppo Arimondo inaugura un supermercato EuroSpin con una superficie coperta di ben 1.350 mq ed un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Il nuovo punto vendita EuroSpin di via Diano San Pietro 107, dotato di ampio e comodo parcheggio, offre un ambiente accogliente ed uno staff competente e cortese, pronto ad assistere i clienti per qualsiasi esigenza. L’orario è continuato, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 8.30 alle 20.30. In occasione dei primi giorni di apertura sono previste imperdibili offerte di lancio.

L’obiettivo principale di EuroSpin è offrire alla clientela un’esperienza di spesa intelligente, senza compromessi sulla qualità. Arimondo è una delle 150 aziende storiche della Penisola premiate nel 2011 in occasione del 150° dell’Unità d’Italia.

EuroSpin, la più grande catena italiana di discount, ed Arimondo sono da sempre impegnati nella ricerca dei migliori prodotti e di qualificati partner. Un impegno quotidiano che porta a selezionare solo materie prime di alta qualità, garantendo freschezza e genuinità in ogni scelta. Il reparto macelleria è affidato alla Tallone, storica azienda del territorio, sinonimo di qualità, che offrirà un’ampia offerta di tagli confezionati direttamente nel punto vendita. Nel reparto frutta e verdura sono presenti molti fornitori locali. Il reparto panetteria-pasticceria propone naturalmente la produzione del laboratorio artigianale Arimondo.

Il supermercato di Diano Castello rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno del Gruppo Arimondo nel soddisfare le esigenze della comunità locale: creazione di posti di lavoro ed una spesa accessibile. L’azienda si impegna infatti nella realizzazione di negozi sostenibili, dotati di pannelli solari per produzione di energia in maniera indipendente, luci a basso consumo energetico e frigoriferi eco-friendly. Chi fosse interessato a far parte nella squadra, è invitato ad inviare il proprio cv nella sezione “lavora con noi” del sito www.arimondo.net

L’EuroSpin di Diano Castello consolida la presenza del Gruppo Arimondo nel Golfo Dianese, dove tutto nacque nel lontano 1791 e dove l’azienda, oltre alle sue radici, ha ancora oggi la sede amministrativa ed ha realizzato il suo moderno quartier generale. Gli altri cinque punti vendita del Golfo Dianese sono l’EuroSpin già presente da tempo a San Bartolomeo al mare (lungomare delle Nazioni) e le “insegne” Pam di Diano Marina (viale Kennedy e via Biancheri), Cervo (piazza Martiri della Libertà) e San Bartolomeo al mare (via Aurelia).