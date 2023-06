Mattinata non facile, quella di oggi, Martedì 20 giugno, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e del Comando provinciale di Alessandria che sono intervenuti per ben due incendi e un incidente stradale.

Il primo episodio si è verificato alle quattro del mattino presso un’azienda nell’area Logistica alla periferia di Tortona quando il cartone all’ interno di un compattatore ha preso inspiegabilmente fuoco. I pompieri sono immediatamente intervenuti lavorando diverse ore e ben oltre le nove dl mattino.

Nel frattempo sempre nella prima mattina di oggi 20 Giugno nel Comune di Sale lungo la statale 211 si è verificato un incidente stradale e poiché i pompieri tortonesi erano impegnati nel precedente intervento, sul posto sono arrivai i colleghi dal Comando provinciale di Alessandria.

Coinvolto nell’evento il mezzo pesante che vedete nell’immagine in alto che trasportava liquido infiammabile, il cui rimorchio è fuoriuscito dalla sede stradale. La squadra Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo per consentire il travaso. La dinamica al vaglio dei Carabinieri presenti sul posto.

Il terzo episodio avvenuto nel corso della mattina di oggi si è verificato alla periferia di Pontecurone al confine con il territorio di Voghera, quando i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti per spegnere un incendio di un campo di grano. Sono bruciati duemila mq di spighe di grano, ma alla fine grazie al provvidenziale intervento dei pompieri tortonesi la maggior parte del raccolto è stato salvato.