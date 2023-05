Nuovi stanziamenti del Comune di Tortona per migliorie alla città. Per quanto riguarda le scuole è previsto l’acquisto di nuovi arredi per le scuole dell’infanzia per 45 mila euro e per altri 32 mila per le scuole primarie; per le politiche giovanili saranno investiti 50 mila euro per un piano straordinario di ricerca sociale e di prevenzione; 20 mila euro sono invece destinati al piano straordinario di interventi presso la Riss “Cora Kennedy Sada”.

Sulla cultura sono previsti stanziamenti per 40 mila euro per iniziative varie e 80 mila per le attività del Teatro Civico, 40 mila euro per mostre e in generale circa 150 mila euro sono destinati alla valorizzazione del patrimonio e alle attività degli “istituti civici culturali” che comprendono la biblioteca, la pinacoteca civica, il nuovo centro “Ugo Rozzo” e la biblioteca dei ragazzi, l’accademia musicale “Perosi”, l’archivio storico e il Museo del Mare.