Venerdì 5 Maggio alle ore 11, sarà inaugurata la mostra “Ruote e Campioni del nostro territorio nelle collezioni Tortonesi” allestita all’interno del Palazzo Comunale di Tortona nell’ambito delle attività di animazione territoriale relativa all’arrivo dell’11° tappa del Giro d’Italia che Tortona-Città di Tappa ospiterà il 17 maggio.

La Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, con il Gruppo FAI Giovani di Tortona propongono, con questa mostra documentale, la commemorazione dei Campioni del nostro territorio: dai fratelli Coppi, a Cuniolo, a Girardengo, a Carrea, a Malabrocca e altri.

L’allestimento a cura del Sig. Fausto Galli presenterà una raccolta di cartoline d’epoca dedicate, maglie originali dei Campioni del tortonese, biciclette originali, distintivi, firme autografe ed altro oggetti. Tutto quanto esposto è stato raccolto negli anni ed è tutto rigorosamente originale per rievocare il tema ciclismo storico tortonese.

Gli eventi che il FAI Delegazione di Tortona patrocina in occasione del Giro d’Italia a Tortona, sono anche di valorizzazione culturale e storica gastronomica. Dalle 19,00 dell’11 maggio, in collaborazione con il Circolo di Lettura di Tortona in corso Leoniero si terrà AperitiviAMO: “ Aspettando il Giro il Circolo si veste di Rosa” . Una piacevole ed esclusiva esperienza di show cooking, nata dalla collaborazione tra l’arch. Clementina Dellacasa e Luca Quaglini che consentirà di degustare cibi in rosa ed una rilettura di una torta celebrativa di un famoso “Giro” in chiave tortonese. Sarà anche un momento di condivisione per conoscere particolari ed aneddoti della mostra “Ruote e Campioni del nostro territorio” narrate da Fausto Galli e Carlo Dossola e naturalmente dal Presidente del Circolo Giovanni Ferrari Cuniolo

La mostra sarà aperta al pubblico dal 5 maggio giorno dell’inaugurazione sino al 21 maggio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9,30-12,30 pomeriggio 15,00 – 18,00, sabato 6 maggio dalle 9,00 alle 12,00 e mercoledì 17 maggio, Giorno del Giro, dalle 9,00 all2 19,00.