“Oltre 10.000€ per “ufficio stampa”, quando in un’epoca social come quella attuale si potevano gestire assolutamente meglio gli aspetti relativi alla comunicazione, mentre un’altra voce di bilancio che andrebbe chiarita è quella relativa alle “cene a 4 mani”. E’ una delle tante frasi di un’intervista che il consigliere di minoranza di Diano Marina, Francesco Parrella ha rilasciato al quotidiano online “Imperia post” che ha scatenato l’ira del Sindaco Cristiano Za Garibaldi che minaccia di andare per vie legali ipotizzando il reato diffamazione.

Prima di passare al comunicato stampa del primo cittadino, però, noi crediamo che Diano Marina meriti di più; stigmatizziamo l’intervento di Parella perché non è così che si promuove e valorizza Diano Marina due giorni prima di uno degli eventi più importanti, cioé Aromatica: le critiche andavano fatte o molto prima o dopo, visto che risalgono anche alla passata edizione, così invece, a 48 ore dall’evento, si rischia solo di danneggiare una delle manifestazioni più importanti della città. E non è giusto: questo Diano Marina non lo merita.

Per contro, pur capendo la rabbia del Sindaco che deve rispondere a quelle che ritiene cose non vere, il suo comunicato – seppur legittimo – certo non giova a fornire una bella immagine di Aromatica specie poche ore prima dell’inizio perché così la gente che non ha letto l’articolo si incuriosisce. Il comunicato dà comunque spazio al consigliere Parella e, come per le critiche, non mette in buona luce la manifestazione. Forse sarebbe stato meglio aspettare lunedì a rispondere, ma noi siamo solo giornalisti esperti di comunicazione e non politici, per cui ci limitiamo a riportare i fatti pubblicando di seguito il comunicato stampa del Sindaco Cristiano Za Garibaldi che risponde duro al consigliere Parrella.

L’INTERVENTO DI CRISTIANO ZA GARIBALDI

L’invidia è un brutto sentimento e capisco il Consigliere comunale del gruppo Diano Domani che avrebbe tanto voluto diventare Sindaco. I Dianesi però non solo non glielo hanno permesso, ma gli hanno anche dato un numero di preferenze così basso da scatenargli – oltre all’invidia – anche la rabbia. Non si spiega altrimenti come egli possa trovare la motivazione per fare ogni giorno una brutta figura, spesso creando danni – come è il caso di oggi – anche a tutta la Città e ai suoi concittadini.

L’intervento del Consigliere Parrella sull’opportunità e sui costi di Aromatica è come sempre farneticante, si basa su argomenti diversi attaccati uno all’altro in modo posticcio, è come sempre fortemente allusivo e insinuante. Questa volta sarò costretto a consultarmi con i miei legali perché non è possibile continuare a subire diffamazioni del genere.

Caro Consigliere Parrella, nessuno metta in dubbio l’onestà mia e dei miei collaboratori. Nessuno. Non corrisponde al vero ciò che lei dice: gli Amministratori comunali che hanno partecipato negli anni scorsi alle cene di Aromatica hanno sempre pagato di tasca propria. L’unico che non ha pagato sono stato io, perché ero nel ruolo di Sindaco che riceveva i rappresentanti delle Istituzioni, delle categorie economiche, delle forze armate: era un ruolo Istituzionale. Le fatture che GM riceve dai ristoranti si riferiscono a questi invitati, agli sponsor più importanti. Lei sta mettendo in dubbio l’onestà mia e delle persone che collaborano con Diano Marina per la migliore riuscita dell’evento. Io questo non glielo posso consentire.

Riguardo ai consulenti “vicini” all’Amministratore di GM e a me, confermo che è vero, GM sceglie la professionalità, la competenza, la conoscenza del territorio. GM sceglie i migliori. Solo con questi consulenti possiamo permetterci di fare manifestazioni così complesse. Abbiamo anche la fortuna che – siccome ci sono “vicini” e GM si avvale di loro anche per altre attività durante l’arco dell’anno – ci consentono tariffe inferiori a quelle che dovrebbero fatturarci. Glielo dico perché lei non ha minimamente idea della complessità di un evento come Aromatica e delle difficoltà che bisogna superare per condurre in porto una manifestazione così articolata. Evento che anche quest’anno, se le condizioni meteo non ci tradiranno, per solleticare ulteriormente la sua invidia sarà un grandissimo successo.

Cristiano Za Garibaldi