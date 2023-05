A seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Abruzzo allo svolgimento della gara ciclistica internazionale “106° Giro d’Italia”, che interesserà il territorio provinciale nella giornata di domani 17 maggio in occasione della tappa “Camaiore – Tortona”, nonché dei pareri favorevoli degli Enti proprietari delle strade e dei Comuni interessati, e tenuto conto delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 2 maggio scorso, la Prefettura di Alessandria ha adottato l’ordinanza di chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, delle strade interessate dalla competizione.

In base all’ordinanza, la circolazione dei veicoli verrà interdetta a partire da due ore e trenta minuti prima del passaggio del primo concorrente e fino a quindici minuti dopo il passaggio del veicolo di fine gara, allo scopo di consentire il transito in piena sicurezza dei concorrenti e della carovana del Giro.

In provincia di Alessandria, la competizione, proveniente dalla Liguria, interesserà le strade provinciali n. 163 della Castagnola da Fraconalto a Voltaggio, n. 160 di Val Lemme da Voltaggio a Gavi e n. 161 da Gavi a Serravalle Scrivia, nonché la strada statale n. 35 dei Giovi da Serravalle Scrivia a Tortona, Città di arrivo della tappa.

Secondo la tabella di marcia fornita dall’organizzazione, l’orario di passaggio della gara sarà compreso tra le 16,22 e le 17,14 alla media più veloce e tra le 16,39 e le 17,32 alla media più lenta. La carovana transiterà tra le 15,16 e le 16,01, preceduta dal “Giro – E” con biciclette elettriche che partirà da Novi Ligure alle 13,55 e si unirà al percorso ufficiale del Giro, a Gavi, tra le 14,36 e le 14,43, per giungere a Tortona tra le 15,25 e le 15,39.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia, anche la Direzione Primo Tronco della Società “Autostrade per l’Italia” ha disposto la chiusura del casello di Serravalle Scrivia nelle prime ore pomeridiane di domani 17 maggio.