Continua l’opera di prevenzione delle frodi e dei furti da parte del Comando dei Carabinieri di Tortona, che in tutti i centri del nostro territorio (in chiesa, nelle scuole, in luoghi pubblici di vario genere), in maniera capillare, incontra gli abitanti, per informarli sui comportamenti corretti da tenere per prevenire e contrastare furti e frodi.

Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, presso la Sala polifunzionale di Pontecurone, il Capitano Domenico Lavigna, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona e il maresciallo Marletta, comandante della stazione carabinieri di Pontecurone, hanno confermato ancora una volta il loro impegno sia nel far conoscere molte delle modalità in uso a ladri e truffatori per adescare le persone, soprattutto anziane, e carpire la loro fiducia, sia nell’istruire la cittadinanza a cambiare mentalità e a segnalare sempre al 112 ciò che si ritiene sospetto, senza perdere tempo e soprattutto senza far mai entrare in casa persone sconosciute.