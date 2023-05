“I Mancini del Quarto”, il 25 maggio 2023 al teatro Lux di Cassano Spinola alle ore 21 debuttando con il nostro spettacolo “DOVE SONO ANDATI TUTTI I FIORI?”, sarà una prima nazionale e il Presidente della Provincia Enrico Bussalino ci onorerà della sua presenza e porterà il suo saluto.

L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta minima di 5,00 Euro.

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Siamo un’Associazione Culturale fondata nel febbraio 2019 da attori professionisti che operano nell’ambito teatrale da decenni.

Abbiamo esordito con lo spettacolo “A volte capita” riscontrando il favore del pubblico sia in Piemonte che in Liguria. Abbiamo collaborato con il Polo Museale del Piemonte con la realizzazione di eventi culturali per sensibilizzare la

valorizzazione del territorio in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Arte di Serravalle”.

Nel nostro lavoro siamo sempre attenti alle questioni di tematiche sociali e civili, ritenendo che l’Arte abbia un ruolo fondamentale nello stimolare la coscienza del pubblico, senza seguire una corrente politica, ma mettendo al primo posto i diritti umani combattendo ogni forma di discriminazione.

Il nostro repertorio è costituito dagli spettacoli “A volte capita” scritto da Eleonora Bombino per la regia di Marco Zanutto; “Aliti di storia” scritto da Massimo Novelli per la regia di Marco Zanutto; “Emma e dintorni” scritto da Eleonora Bombino per la regia di Marco Zanutto ed è in allestimento lo spettacolo “L’intruso” scritto da Massimo Novelli sempre con la regia di Marco Zanutto.