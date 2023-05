Doppio intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, sabato 13 maggio.

Il più grave alla periferia di Tortona in via San Sisto per una giovane che alla bordo che alla guida della propria Clio finisce in un canale.

La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale per le cure del caso ma non sembrava in pericolo di vita.

Il secondo intervento è accaduto lungo la bretella autostradale che collega l’ A7 con la 26 per una Golf che si è improvvisamente incendiata. La golf stava dirigendosi verso Genova quando il motore ha preso a fumare e poi sono comparse le fiamme. L’automobilista ha accostato sulla destra e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti Pompieri di Tortona che hanno spento l’incendio ma l’auto è andata quasi distrutta.