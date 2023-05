La segnalazione alla Sala Operativa della Questura era arrivata da una madre preoccupata, che aveva visto l’uomo, completamente nudo dalla vita in giù, intento a masturbarsi davanti al cancello dei giardini pubblici “Teresio Usuelli Borsalino” con lo sguardo fisso rivolto ai bambini. Non solo questo, ma ad un certo punto l’uomo, sempre con i pantaloni semiabbassati, aveva addirittura fatto alcuni passaggi tra i fanciulli, all’interno del parco. La donna, sempre in collegamento telefonico con la Sala Operativa, aveva descritto ogni movimento del soggetto il quale, probabilmente udendo le sirene delle Volanti che si avvicinavano, aveva repentinamente cercato di fuggire a bordo della propria autovettura, ma senza successo: la donna lo aveva indicato mentre fuggiva ai poliziotti, che dopo un breve inseguimento nel traffico cittadino riuscivano a fermare il soggetto e ad arrestarlo.

Per lui, cittadino italiano settantenne già gravato da precedenti penali per reati sessuali ai danni di minori, è scattato l’arresto per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori.

Nei confronti dell’uomo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.