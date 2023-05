SABATO 20 MAGGIO

Tortona: al Museo Diocesano di arte sacra in via Seminario dalle 16 alle 19

apertura eccezionale della Biblioteca storica del Polo Culturale con visite guidate gratuite a cura dei volontari della SIPBC-Delegazione del Tortonese, nelle sale storiche, caratterizzate dagli arredi ottocenteschi in cui sono riposti con cura migliaia di volumi antichi • visite guidate agli spazi del Museo con partenza alle 16:30 e 17:30 (ingresso gratuito – visita ad offerta).

Tortona: fino al 28 maggio al Ridotto del Teatro Civico LIQUID mostra di arte contemporanea personale di Edoardo Gagliotti aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00

Tortona fino al 28 maggio presso la Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda in via Mirabello

PERSONAGGI TORTONESI. Ü GHERA ‘NA VOTA mostra fotografica a cura dell’Officina del Dialetto

Tortona: fino al 25 giugno a palazzo Guidobono in piazza Arzano “Una principessa a Tortona” Mostra allestita in occasione dei 500 anni dalla nascita di Cristierna di Danimarca nel 1521, rinviata per la pandemia. In collaborazione con la Soprintendenza sono esposti reperti del periodo (piatti, monete, monili del XV–XVI sec.) e documenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica cittadino che testimoniano la ripresa economico-sociale di quel fiorente periodo, accompagnati da pannelli esplicativi sulla vita di Cristierna, sulla situazione politica sia Europea che locale dell’epoca e l’importante ruolo che le donne iniziavano ad assumere all’interno del mondo politico sociale ed economico. Orario: dal giovedì alla domenica h.15,30 -19.00



Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 21 MAGGIO

