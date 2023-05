I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria hanno arrestato un 24/enne cittadino albanese già indagato per reati contro il patrimonio, contro la persona e sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, una ragazza 22 enne con la quale l’arrestato aveva intrattenuto una relazione, poi interrotta. L’uomo, che nel decorso mese di marzo veniva arrestato per essere rientrato in Italia a seguito di espulsione e contestualmente segnalato all’Autorità Giudiziaria per essersi avvicinato alla persona offesa, nel successivo mese di aprile c.a. veniva nuovamente segnalato per analoga violazione del divieto, rendendosi anche responsabile di resistenza ai Carabinieri operanti che nella circostanza erano costretti ad utilizzare Taser.

Nel corrente mese, a seguito di denuncia presentata dalla parte offesa per ulteriori violazioni del divieto di avvicinamento, i Carabinieri richiedevano l’aggravamento della misura all’Autorità Giudiziaria di Alessandria la quale, concordando con le risultanze probatorie fornite, emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che, sebbene privo di stabile domicilio, veniva rintracciato prontamente ed arrestato per essere quindi associato nella Casa Circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria.