Nell’ambito delle giornate promosse dalla CEI in tutta Italia, sarà presentata alla cittadinanza una nuova opera del Museo Diocesano di Tortona.

Il percorso espositivo si arricchisce infatti di un’opera inedita proveniente dalla Parrocchia di Castagnara, in comune di Pietra de’ Giorgi (PV), depositata presso il museo per garantirne le migliori condizioni di sicurezza, conservazione e valorizzazione.

La scultura lignea raffigurante la Vergine che tiene sul grembo il corpo del Cristo morto, secondo l’iconografia di origine nordica del Vesperbild, è in legno intagliato e dipinto ed è databile alla metà del XV secolo. Il suo arrivo in Museo ha favorito un piccolo riallestimento della sala delle “Opere Antiche”, per integrarla con il gruppo scultoreo tardocinquecentesco del Compianto, in terracotta policroma, già esposto nella stessa sala.

Il restauro, finanziato con fondi statali, è stato concluso nei primi mesi dell’anno da Daniela Morosi di Gallarate (VA), sotto la direzione di Benedetta Chiesi, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che saranno presenti all’inaugurazione del 19 maggio per raccontare la riscoperta dell’opera. La pulitura ha infatti consentito di recuperare, sotto le ridipinture, l’antica policromia nell’incarnato del Cristo, oltre al manto azzurro della Vergine, con la veste rossa e il drappo bianco orlato di pizzo, su cui è adagiato il corpo esanime del Figlio.

PROGRAMMA



20 e 21 maggio dalle 16 alle 19

apertura eccezionale della Biblioteca storica del Polo Culturale con visite guidate gratuite a cura dei volontari della SIPBC-Delegazione del Tortonese, nelle sale storiche, caratterizzate dagli arredi ottocenteschi in cui sono riposti con cura migliaia di volumi antichi • visite guidate agli spazi del Museo con partenza alle 16:30 e 17:30 (ingresso gratuito – visita ad offerta).