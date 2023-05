I Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale congiuntamente a personale della Polizia Municipale di Alessandria, anche in considerazione delle segnalazioni recentemente pervenute da cittadini e amministratori, hanno intensificato i controlli, effettuando dei servizi straordinari con la finalità di reprimere i reati contro la persona e ogni forma di inciviltà urbana in città. In particolare, il servizio ha interessato le zone del centro, Piazza della Libertà, Piazzetta della Lega, via Lumelli e le zone della movida cittadina in generale.

I controlli, svolti con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno consentito di identificare circa 40 persone, deferire un soggetto irregolare sul territorio Nazionale, sanzionare due giovani per possesso di hashish e applicare una sanzione amministrativa con relativo allontanamento di un soggetto che, in stato di ubriachezza, disturbava i passanti in piazza della Liberta. Quest’ultimo provvedimento, detto comunemente “daspo urbano”, consente di allontanare da alcuni luoghi pubblici i soggetti che ostacolano la fruizione dei servizi e la civile convivenza. L’iniziativa, che ha avuto un ottimo riscontro, sarà replicata per migliorare la sicurezza dei cittadini e rendere maggiormente fruibili gli spazi pubblici.