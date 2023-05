Il Comandante della Polizia Locale Marco Luffarelli ha purtroppo dovuto emettere questa mattina un verbale da 600 euro nei confronti di un utente che ha abbandonato a terra, in via Torre, fuori dai cassonetti, un sacchetto di spazzatura domestica. Il sacchetto era codificato e non è stato difficile risalire all’autore del gesto.

Gli operatori EGEA avevano ripulito l’area alle 6 di questa mattina e successivamente l’utente ha abbandonato il sacchetto, divenuto poi preda dei gabbiani.