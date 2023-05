Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, insieme al vice Fabio Morreale, al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e al Comandante dei Carabinieri Domenico Lavigna, hanno inaugurato con il classico taglio del nastro, ieri pomeriggio, in via Emilia, “Assaggia Tortona” rassegna delle eccellenze del Territorio realizzata dal Comune con la collaborazione e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

La rassegna si protrarrà per tutto il week end in via Emilia e piazza Duomo.