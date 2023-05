Vivere vicino ad un lago non ha solo aspetti estetici e di relax, ma anche benefici per la salute.

Nello specifico, il Lago di Garda, il più grande dei laghi italiani, è una meta turistica ambita grazie all’aria fresca, pulita e alle attività sportive che offre e proprio per questi aspetti sempre più persone vanno alla ricerca di un appartamento in vendita sul lago di gardaper potervi risiedere stabilmente.

Ma quali sono i vantaggi per la salute che derivano dall’abitare sul lago di Garda?

Scopriamolo insieme.

Abitare sul lago di Garda: la giusta scelta per il proprio benessere

Decidere di vivere vicino ad un lago ha molti vantaggi per la salute che sono stati riconosciuti anche da un punto di vista scientifico.

Innanzitutto, la vista, il suono e l’odore dell’acqua hanno un effetto calmante sulla mente e sull’anima: quando si è vicino all’acqua, il cervello rilascia le sostanze chimiche che aiutano a migliorare l’umore; tra queste sostanze vi sono l’ossitocina, la dopamina e la serotonina.

Nello specifico l’ossitocina è quella che ha una grande influenza sulla salute; questa sostanza aiuta, infatti, a ridurre lo stress e ad aumentare la sensazione di benessere.

La dopamina, invece, viene rilasciata quando ci si trova in ambienti che si percepiscono come piacevoli e, infine, la serotonina viene liberata quando si ha una vista piacevole e contribuisce a diminuire lo stress e migliorare l’umore; abitare sul lago di Garda può contribuire a mantenere i livelli di queste sostanze chimiche costantemente alti, migliorando così la salute mentale e fisica.

Abitare sul lago di Garda: un paesaggio da sogno

Il Lago di Garda è uno dei laghi più belli e suggestivi al mondo, offre un paesaggio naturale unico che regala sentimenti di serenità e tranquillità.

Abitare sul lago di Garda rappresenta un’esperienza di vita che rigenera l’anima e il corpo: il paesaggio del lago di Garda è caratterizzato da montagne, boschi, prati, valli, borghi e città storiche, ognuna con la sua peculiarità.

In particolare, Bardolino, Sirmione, Malcesine, il Monte Baldo e la zona di Salò sono alcuni dei luoghi più suggestivi sul Lago di Garda, ognuno dei quali offre sullo sfondo, una vista panoramica del lago e possono essere associati a diverse attività all’aria aperta.

Abitare sul lago di Garda: come arredare la casa per favorire il benessere

Molte persone scelgono di abitare sul lago di Garda per godere dei vantaggi della vita vicino all’acqua.

Una casa con vista-lago offre una vista unica dal momento che le acque cambiano colore a seconda delle condizioni atmosferiche e del momento della giornata.

Gli interni di una casa sul lago di Garda devono essere scelti in modo tale da armonizzarsi con il paesaggio esterno: le pareti, ad esempio, dovrebbero avere tonalità chiare e neutre, per favorire la sensazione di spazio e di luminosità, mentre l’arredamento dovrebbe essere scelto in modo da favorire il benessere psicologico e fisico optando per materiali come il legno, il bambù e il rattan che sono da preferire a quelli artificiali.

Tra i colori sui quali puntare, nello specifico, vi sono il giallo tenue o chiaro, tonalità versatili che possono essere utilizzate in più ambienti, dal soggiorno alla camera da letto.

Queste tonalità aiutano a creare un ambiente caldo e confortevole, dando l’impressione di una maggiore luminosità rispetto ad altre tonalità in quanto in grado di evocare la luce del sole, dando un senso di relax e tranquillità.

Invece, il giallo scuro è una tonalità più decisa e vibrante rispetto al giallo chiaro e tenue; questo colore è perfetto per creare un punto focale nella stanza e catturare l’attenzione.

In particolare, il giallo scuro può essere impiegato come dettaglio in un ambiente con pareti chiare, come ad esempio una parete dietro al letto.

Oltre a queste tonalità, si potrebbe optare per una scelta completamente diversa, scegliendo il blu, tonalità che rappresenta l’acqua e il cielo e che, anche in questo caso, può essere impiegata come dettaglio per richiamare il paesaggio.

Il verde, al contrario, richiama la natura circostante e può essere utilizzato per creare un effetto calmante nell’ambiente: qualsiasi sia la scelta delle tonalità, l’obiettivo principale è quello di creare un’armonia di colori che si aggancino al panorama naturale del luogo.

In conclusione, abitare sul lago di Garda può avere molti benefici per la salute fisica e mentale.

La vista del lago e l’ambiente naturale circostante contribuiscono alla diminuzione dello stress e all’aumento del benessere psicologico.

Inoltre, creare un’armonia tra gli interni della casa e il panorama esterno può contribuire ad aumentare il proprio benessere psicofisico; affinché tutto ciò avvenga, la scelta dei colori e dell’arredamento vanno curati con la massima attenzione per poter creare un effetto complessivo di armonia e relax.