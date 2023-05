Primo Trofeo Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2023 nell’anno del decennale del Premio Letterario. E’ stato consegnato a Maurizio Maggiani ieri domenica 28 maggio in collaborazione con la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Questa la motivazione

A Maurizio Maggiani

per l’opera “L’eterna Gioventù”

Per aver creato nella sua aspirazione ad una società più giusta e soprattutto più libera un romanzo corale dedicato ai perseveranti, coloro che lottano per la vita e per il diritto ad una dimensione più autentica dell’esistenza.

Storie al passato che guardano al domani nella consapevolezza che ci sono battaglie che non finiscono mai e vittorie che forse non arrivano.

Le parole diventano testimonianza di un impegno civile, che non si arrende e che continua a raccontare e a raccontarsi.”

Hanno consegnato il premio l’assessore alla Cultura di Sanremo Silvana Ormea e il consigliere del Casinò dott. Eugenio Nocita alla presenza dei componenti della giuria tecnica :Il presidente Matteo Moraglia, Paola Monzardo Semeria e Marco Mauro.

Maurizio Maggiani ha ricordato come l’Eterna Gioventù fosse dedicata ai perseveranti, coloro che non si sentono mai sconfitti e che lottano sempre per i loro ideali, per vivere e non sopravvivere, per salvaguardare i valori in cui credono. Come gli insegnava suo padre “a fare le cose per bene” il segreto per sentirsi soddisfatti di se stessi, liberi perché autentici, liberi attraverso l’intensità dei sentimenti e del rispetto di quel senso di giustizia che non ammette compromessi.

Ha poi parlato dal suo rapporto con la musica che è indispensabile alla nostra esistenza. Ha ringraziato per aver scelto il connubio tra letteratura e musica con l’opera “Le avventure del bravo soldato Svejk nella grande Guerra” di Jaroslav Hasek per la traduzione di Anna Cosentino. Alcuni brani sono stati stupendamente interpretati dall’attore Davide Lorino, ben armonizzati con la musica di Robert Kurka dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

All’inizio hanno sottolineato l’importanza dell’evento e della collaborazione tra I Martedì Letterari, il Premio Letterario Internazionale “ Casinò di Sanremo Antonio Semeria” e la Fondazione Orchestra Sinfonica, il vicepresidente della Fondazione avv. Enza Dedali, l’assessore Silvana Ormea e il componente del Cda del Casinò Eugenio Nocita.

Il prossimo appuntamento con il Premio Semeria sarà sabato 10 giugno alla ore 16.00 nel teatro del Casinò.