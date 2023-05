I Carabinieri della Compagnia di Sanremo, a parziale conclusione di un’attività di indagine, hanno identificato ed arrestato tre cittadini stranieri di nazionalità georgiana dediti ai furti in appartamento nel ponente della provincia.

Tutto è scaturito a seguito di alcuni accertamenti per un furto in appartamento in via Pietro Agosti a fine novembre 2022. Nell’occasione i responsabili riuscirono ad impossessarsi di diversi orologi di valore, preziosi, scarpe e diversi capi di abbigliamento firmato. Da quel momento serrati erano stati i controlli per individuare tre o quattro uomini notati durante la commissione del reato.

Un movimento sospetto da parte dei tre giovani, giunti a bordo di altrettante auto nei pressi di un parcheggio della città dei fiori, ha acceso la scintilla dei militari operanti che hanno deciso di procedere al loro controllo. È bastata una rapida occhiata in una delle autovetture per capire che i tre avevano qualcosa da nascondere ed infatti, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti a bordo dei veicoli diversi arnesi da scasso, un kit per saggio oro e preziosi (consistente in diverse boccette utilizzate per testare la composizione degli oggetti metallici) ed un “Diamond Tester” che, mediante c.d. prova della “scalfitura”, verifica se una pietra preziosa è veramente tale oppure si tratta di un’imitazione.

Portati quindi in caserma per ulteriori accertamenti, i tre sono stati identificati in tre cittadini di nazionalità georgiana, rispettivamente di anni trentasette, ventinove e ventisette, tutti con precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed in particolare furti in abitazione. A carico di uno di loro, è risultato pendente un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, risalente all’anno 2019, proprio per diversi furti in appartamento nel capoluogo piemontese.

Le indagini sono proseguite anche in un appartamento di via Semeria, dove i tre stranieri avevano da qualche mese stabilito la loro base logistica, peraltro stipulando un regolare contratto di affitto scadente nei prossimi giorni. Nell’appartamento è stata rinvenuta una T – Shirt griffata dalla foggia molto particolare, che è stata inequivocabilmente riconosciuta come appartenente alla vittima del furto di fine novembre in via Agosti.

Due degli stranieri sono stati quindi sottoposti a fermo di indiziato di delitto, essendo fondato il loro pericolo di fuga per sottrarsi alla giustizia, mentre per il terzo è stata data esecuzione all’Ordine di Carcerazione.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Sanremo. Questo pomeriggio i fermi sono stati convalidati e i tre stranieri restano per il momento in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori indagini per stabilire eventuali responsabilità dei tre georgiani in altri furti in appartamento avvenuti negli ultimi mesi nel ponente ligure.