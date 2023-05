E’ pronta la seconda Edizione del concerto dal titolo “Love for Music…Music for Love” che ospiterà i NOMADI per il loro Sessanta Live Tour 2023 eccezionalmente e solo per Tortona assieme al noto conduttore televisivo Enzo Iacchetti.

Il tutto a supporto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Tortona per permettere l’acquisto di macchinari tra i più innovativi da utilizzare per la popolazione del nostro bellissimo Territorio nella prevenzione e ricerca dei Tumori.

Il concerto si svolgerà in data 25 Maggio 2023 a partire dalle ore 20:30 c/o l’area esterna al Cinema Megaplex Stardust della città commerciale OASI Tortona.

Di seguito il link della biglietteria di Ticketone https://www.ticketone.it/artist/nomadi/nomadi-in-concerto-per-lilt-ospite-enzo-iacchetti-3363159/