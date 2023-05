L’I.I.S. “G. Marconi” di Tortona raggiunge un altro prestigioso risultato con la studentessa Amel Ben Romdhane, che frequenta la classe 3AS.

La giovane si è aggiudicata l’ammissione alla finale nazionale di CyberTrials insieme ad altre 70 ragazze provenienti da tutta Italia e selezionate tra mille partecipanti.

Unico nel suo genere, CyberTrials è il nuovo programma di formazione del Cybersecurity National Lab del CINI che si propone di accompagnare le ragazze iscritte ad un Istituto superiore di secondo grado in un percorso di studio e gamification nel quale acquisire conoscenze utili a operare in sicurezza in rete e affrontare i rischi legati alla presenza online, stimolando l’interesse verso le materie tecnico-scientifiche ed abbattendo le barriere di genere nelle materie STEM.

Il programma si è sviluppato in lezioni frontali, da febbraio ad aprile, sui principi del mondo digitale e delle tecniche di attacco e difesa del mondo cyber, tenute da alcuni dei massimi esperti italiani del settore, il tutto attraverso un’esperienza di gioco a squadre immersiva e coinvolgente alla ricerca di indizi per la risoluzione di enigmi.

I docenti Elena Guerra e Michele Gentile, referenti del progetto, hanno potuto osservare il grande impegno dimostrato da Amel che le ha permesso di raggiungere tale risultato.

L’Istituto Marconi propone molte iniziative per favorire la partecipazione delle ragazze nei propri corsi di studio e si conferma ancora una volta in prima linea sui temi della sicurezza informatica grazie a corsi come Introduction to Cybersecurity e Cybersecurity Essentials della CISCO Academy erogati gratuitamente a tutti gli studenti.

L’evento finale del programma CyberTrials si svolgerà dal 25 al 28 maggio 2023 presso il Campus di formazione ONU ITC-ILO a Torino con una serie di eventi, lezioni, esercitazioni, momenti di confronto e attività di gaming, in parallelo alla finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersicurezza. Le attività formative e di gioco verranno affiancate anche da momenti di convivialità e socialità, nei quali le ragazze avranno modo di approfondire le relazioni e le collaborazioni iniziate nel corso del programma didattico proposto.