Un episodio su cui sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri di Tortona, si è verificato ieri sera, lunedì 10 aprile, in via padre Michele da Carbonara, in pieno centro storico, a pochi passi dall’oratorio di San Carlo, dal teatro e dalla Biblioteca civica.

Sono da poco passate le 21 e secondo la prima sommaria ricostruzione, due immigrati di origine nordafricana per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbero dato vita ad una lite poi sfociata nella peggiore delle situazione con colpi di arma da fuoco. I due si sono feriti gravemente a vicenda e sono stati trovati entrambi a terra quasi in fin di vita.

I colpi sono stati ovviamente sentiti dagli abitanti della zona che hanno subito telefonato ai carabinieri di Tortona che sono giunti sul posto e hanno rivenuto i due nordafricani sulla strada pieni di sangue.

E’ intervenuta anche un ambulanza del 118 che ha trasportato entrambi gli immigrati all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove sono stati ricoverati entrambi nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Al momento non si sa se i due si siano feriti solo con arma da fuoco o anche con coletti ed altri oggetti.

Non è escluso che la lite possa essere scaturita per un di droga o altro, ama solo quando i due saranno coscienti e potranno rispondere alle domande dei militari sarà possibile comprendere meglio i contorni dell’episodio su quale stanno indgando i Carabinieri di Tortona.

Non era mai accaduto, in tempi recenti, che due immigrati aprissero il fuoco fra di loro in pieno centro e in una zona così centrale, ma seppur grave si tratta di un episodio sporadico che non pregiudica la sicurezza del centro storico di Tortona. Tuttavia è bene tenere alta la guardia e fare in modo che episodi del genere non possano ripetersi.