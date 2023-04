Con una specifica ordinanza il Sindaco Federico Chiodi ha disposto il prolungamento del periodo in cui è possibile tenere accesi gli impianti termici per il riscaldamento in città, che ora potranno rimanere attivi fino al 23 aprile compreso. Un decreto del Governo dello scorso autunno, infatti, aveva ridotto il periodo di accensione fino al 7 aprile, ad esclusione di asili nido, scuole dell’infanzia e strutture sanitarie.

Considerato però l’abbassamento delle temperature negli ultimi giorni e le previsioni per la prossima settimana, è stato disposto, per tutti, la proroga della data per lo spegnimento.