Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 11aprile alla periferia di Tortona. Inizialmente le persone coinvolte sembravano molto gravi e in codice rosso, ma a quanto pare nessuna di loro in pericolo di vita.

E’ accaduto sull’Autostrada Milano-Genova, a breve dista dal casello quando per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento fra una Yunday guidata da un uomo di 76 anni con a bordo la moglie di 62 e il nipote di 16 e una Clio con a bordo marito e moglie, 36 anni lui e 37 lei, che era in “stato interessante”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto dalla Yunday i due pensionati che però, stando alle testimonianze di chi era sul posto seppur feriti (specie la donna che perdeva sangue dal capo) non sembravano in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale come anche la donna incita che a quanto pare avrebbe riportato solo alcune leggere contusioni.

Code sull’autostrada che è stata anche chiusa al traffico.

FOTO DI REPERTORIO