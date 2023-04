Nasce ad Alessandria nel 1938 Laureato si occupa di economia, in particolare si sofferma sulla politica industriale di cui sarà docente universitario soprattutto illuminato esperto

Carlo Maria nasce ad Alessandria nel 1938, frequenta l’università ove consegue la laurea.

La sua esperienza si sviluppa sull’economia ove fonda la sua professionalità, di studioso, successivamente esperto politica industriale, laddove la politica con l’alta amministrazione s’avvicinano.

La preparazione lo porta nel ruolo di docente universitario, nel contempo è chiamato come consulente di rango elevato, per Ministeri, Regioni, fra cui Piemonte, Liguria, Lombardia, tanto per citare le più importanti.

È consulente di sindaci; presidenti di province, regioni.

Avvalorano la sua bravura le grandi imprese, come potenze industriali del livello di Montedison, Enichem, Enimont.

Carlo è salito in vetta ai Consigli d’Amministrazione nel periodo iniziale della presidenza di Mario Schimberni, è stato al fianco di Carlo Pesenti, Francesco Paolo Mattioli, Rosario Nicolò, ecc…

La sua firma appare sui quotidiani d’economia come Il Sole 24 Ore, nelle pagine economiche dei principali quotidiani del livello del “Corriere della Sera’’, tanti altri con una competenza dottrinale di supporto a quanti sono immersi nel campo del lavoro, per essi ha dimostrato una dottrina invidiabile in tale materia, tanto delicata,

su questo proposito è stato inserito nel gruppo di esperti del Coordinamento del Vicepresidente del consiglio dei Ministri, al tempo Gianni De Micheli approntando, con le sue competenze, materiali per la preparazione al Consiglio d’Europa nel 1982.

È presidente del CESIT un qualificato autorevole Centro Studi Nazionale specializzato in economia dei sistemi ferroviari.

Franco Montaldo