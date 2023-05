A maggio il Centro Comunale di Cultura e la Biblioteca Civica saranno animate da un ricco calendario di appuntamenti legati al ciclo Incontro con gli autori con presentazione di libri e scrittori.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 4 maggio alle ore 18.00 presso la piazzetta del Centro Comunale di Cultura con la presentazione dei libri Quando il colore diventa poesia di Anna Nicodemo e di Andrea Giordano e Appunti di viaggio di Mauro Arciduca.

Quando il colore diventa poesia è un esempio di perfetta armonia tra pittura e scrittura. Settanta acquerelli della pittrice Anna Nicodemo diventano poesia grazie ai versi di Andrea Giordano in un perfetto equilibrio tra immagine e parola.

Il libro ha anche uno scopo benefico, infatti, il ricavato della vendita sarà interamente devoluto, grazie al Lions Club Bosco Marengo Santacroce, alla Fondazione International Lions per l’acquisto di vaccini contro il morbillo da destinare ai bambini dell’area sud sahariana.

Appunti di viaggio è una narrazione fatta di ricordi, passioni, emozioni e pensieri del suo autore, Mauro Arciduca. Il libro è un viaggio personale attraverso luoghi e memorie che porta lo scrittore a meditare sulla storia del passato e sul profondo dell’animo umano.

«La Biblioteca civica promuove, nel prossimo mese di maggio, un interessante calendario di eventi legati al ciclo Incontro con gli autori in cui saranno presentati libri con uno sguardo rivolto anche a scrittori del territorio. Un invito alla lettura e alla condivisione di pensieri, riflessioni e parole», così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Ilciclo Incontro con gli autori proseguirà con appuntamenti settimanali fino alla fine di maggio 2023.

Biografie:

Anna Nicodemo, vive e dipinge ad Alessandria. Animata da grande passione per l’arte, si forma seguendo negli anni corsi tenuti da insegnanti di fama internazionale. Si appassiona a diverse tecniche come l’acquerello, il mosaico, il modellato, la pittura a olio, la pittura su ceramica e la pittura delle icone. Nel 2010 entra a far parte dell’AIA – Associazione Italiana Acquerellisti e nel 2011 entra come socia nel Salon d’Automne di Parigi. Suoi acquerelli sono esposti in modo permanente presso il Museo della Filigrana di Fabriano, il Museo di Storia di Tirana e il Museo Memorial di San Paolo.

Andrea Giordano, nato a Valenza nel 1955, vive ad Alessandria. Da sempre la sua fantasia è stata stimolata dall’arte. In particolare si avvicina alla fotografia, alla musica e alla pittura che, fino ai primi anni ’80, sono oggetto del suo interesse. In seguito alla passione per la filosofia inizia ad avvicinarsi alla poesia. A causa degli impegni lavorativi accantona la scrittura fino ai sessant’anni, età in cui riprende a scrivere mosso dall’amore per la poesia. Negli anni partecipa a diversi concorsi nazionali di poesia e il suo lavoro di scrittura ha sempre un risvolto benefico poiché dalla vendita dei suoi libri raccoglie fondi da destinare alle cure per i bambini più bisognosi.

Mauro Arciduca, nato a Genova il 16 dicembre 1957, vive tra Ginevra e l’Isola d’Elba. Analista di borsa, studia in particolare i cicli borsistici dei mercati americani che sono per la maggior parte oggetto della sua attività di consulenza. È appassionato di storia e sociologia oltre che grande amante della musica rock-progressive degli anni ’70-’80 che ripercorre cimentandosi al flauto e alla chitarra elettrica. Un’altra sua passione è il tango argentino. Appunti di viaggio è la sua prima opera.

