Oggi 30 aprile 2023 il cinese Ding Liren è campione del mondo di scacchi ed è il primo cinese della storia del suo paese ad aggiudicarsi questo titolo. Contemporaneamente al Polo di Marengo, nell’Auditorium sito in Spinetta Marengo, si è conclusa la terza edizione dei campionati a squadre italiani promozione in serie C, con piemontesi provenienti da Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme, Asti, dal novarese e dal VCO.

Ha vinto Alessandria con punteggio pieno e con i suoi giocatori: Iacopo Pernigotti (classe 2012!); Nicolò Carradori (1990); Ezio Guerci 1954; Pino Rapetti (1969); Mauro Baruscotti (1950) – presidente Circolo Scacchisti Alessandria e Giovanni Madurini.

“32 persone impegnate simultaneamente e 20 riserve per uno spettacolare torneo dal vivo a Marengo sede prestigiosa e accogliente con un ottimo staff” dichiara Dario Gemma uno degli organizzatori dell’appuntamento primaverile con gli atleti delle 64 case bianche e nere.

La sede della vittoria del generale Bonaparte contro gli austriaci è il luogo ideale per commemorare altresì Napoleone che era un grande appassionato del gioco degli scacchi. D’altro canto il Generale corso era il primo in matematica nella sua scuola militare e quindi non poteva non amare il gioco di strategia per eccellenza: gli scacchi.

Nella giornata del sabato della sfida in corso, sommessamente e silenziosamente si sono affacciati il Presidente della Provincia Enrico Bussalino e il Consigliere Delegato Maurizio Sciaudone che hanno avuto modo di complimentarsi con l’arbitro Brunetto Casalini per la precisione e la cura della regolarità della sfida. Gli arbitri sono individuati direttamente dalla Federazione Scacchisti Italiana (FSI) costituita nel 1920 a Varese.

foto https://it.wikipedia.org/wiki/Ding_Liren