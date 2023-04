Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, tenutasi ieri 12 aprile 2023, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025, con il Documento Unico di Programmazione riferito allo stesso triennio.

Soddisfazione dell’Assessore Giovanni Battista Filiberti: “È stato approvato un documento che supera le difficoltà del post-pandemia e gli inaspettati aumenti generalizzati con investimenti per oltre 20 milioni di Euro, senza andare ad aumentare le imposte comunali. Un importante lavoro dell’Amministrazione per dare prospettiva alla città”.

Diversi gli interventi previsti: dalla riqualificazione di Borgo Ala, alle manutenzioni e agli adeguamenti degli edifici comunali, alle manutenzioni delle strade, investimenti per l’incolumità dei pedoni, messa in sicurezza di zone a rischio idro-geologico, il rifacimento di Piazza Venezia e delle aree circostanti, il restauro e la messa in sicurezza del Paraboloide con le aree adiacenti, la nuova pista di atletica e le numerose piantumazioni previste nell’area urbana.

Il bilancio, di 97 milioni di Euro, è stato approvato, come da normativa, in pareggio.