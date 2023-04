Si svolgerà sabato 15 aprile dalle ore 16 in via Carducci a Tortona, la premiazione del concorso rivolto alle scuole e organizzato dalla locale Compagnia Carabinieri, intitolato “ArMAteci di parole”.

Il concorso artistico letterario a cui gli studenti hanno partecipato con disegni, poesie e testi in prosa ha lo scopo di far emergere liberamente il sentimento, le paure, le ansie e le criticità affrontate negli ultimi due anni segnati dalla pandemia di Covid-19 e “suggerire” eventuali interventi tramite i quali l’Arma dei Carabinieri potrà integrare e migliorare la propria attività istituzionale sul territorio. L’iniziativa patrocinata dai Comuni di Tortona e Castelnuovo Scrivia è stato realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Era rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria, le classi prime della secondaria di primo grado (medie) e le classi terze degli scuole superiori e di formazione professionale, coinvolgendo gli istituti del territorio: i comprensivi Tortona A e B, comprensivo Bassa Valle Scrivia, istituto “San Giuseppe”, O.D.P.F. “Santachiara”, CIOFS Tortona, istituto “Marconi” e liceo “Peano”. Sabato saranno premiati i migliori tre elaborati per ogni ordine di scuola e categoria.