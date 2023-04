Asm Costruire Insieme e la Città di Alessandria hanno aderito all’edizione 2023 dell’iniziativa “Disegniamo l’arte”, manifestazione promossa da Abbonamento Musei Piemonte, riservata ai giovani visitatori dei diversi poli culturali.

Lo staff del Servizio Musei dell’Azienda Costruire Insieme, in collaborazione con Inchiostro Festival e sotto la guida del noto illustratore Andrea Musso, condurranno, sabato 15 Aprile, bambini e ragazzi alla “SCOPERTA” delle Sale d’Arte, di Via Machiavelli 13 ad Alessandria, per realizzare uno speciale laboratorio e ridisegnare la storia di Artù, Lancillotto e Ginevra.

I bambini diventeranno così protagonisti e traendo spunto dall’esposizione, racconteranno le loro storie dando vita a nuove opere per “La Mia Mostra”, titolo dell’iniziativa alessandrina.

Il progetto “Disegniamo l’arte” si svolgerà , nel week end del 15 e 16 aprile, in 70 musei piemontesi e in una sessantina di musei lombardi. Il tema di questa edizione è proprio incentrato sulla “SCOPERTA”, dei luoghi museali ma anche delle sensazioni e suggestioni che vivranno i giovani visitatori. L’iniziativa si avvale anche della partnership di Teatro Giovani Ragazzi Torino e Carioca è il partner tecnico.

Ad Alessandria per i bambini da 6 ai 14 anni i laboratori previsti sono due rispettivamente con inizio alle ore 16 e alle ore 17,30. Fra buffe armature, donzelle, spade, cavalli, si mescolano amici di scuola bici e animali domestici, per dare vita ad una nuova ed emozionate storia.

Anche per i più piccoli è previsto un altro laboratorio: a disposizione una nota veduta di Alessandria illustrata da Lele Gastini, per “Colorare la mia Città”. E ad arricchire il pomeriggio una piccola merenda offerta dalla Centrale del Latte di Alessandria e Asti.

Per tutto il pomeriggio inoltre, dalle ore 15 alle ore 19, gli addetti Museali accompagneranno i visitatori con visite guidate ai diversi percorsi espositivi. Le Sale d’Arte ospitano oltre al Ciclo Arturiano, la mostra “Tra Sacro e Profano” con le tele sovrapporte di Palazzo Cuttica di Giovanni Battista Carlone e quelle di pittore Giovanni Michele Graneri , riportate al loro antico splendore dopo un minuzioso restauro. In mostra anche l’esposizione fotografica recentemente inaugurata “Sguardi su Alessandria attraverso i Fondi della Fototeca Civica” una raccolta di preziosi scatti che testimoniano usi e costumi cittadini in diverse epoche insieme alle trasformazioni sociali e a quelle architettoniche della città.

Per partecipare all’iniziativa è consigliabile la prenotazione ai seguenti recapiti: serviziomusei@asmcostruireinsieme.it

0131.234266 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30

sabato 15 aprile al pomeriggio durante l’evento dalle 15.00 alle 19.00 al 349.9378256

Costo per i bambini: € 2,00

Costo per gli adulti: gratis per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta | per i non abbonati ingresso ridotto a € 3,00.