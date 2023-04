Garantire la pulizia e l’ordine delle aree verdi, nell’ottica di ripristino del decoro urbano, anche in concomitanza con le imminenti festività pasquali. E’ stato effettuato dalla ditta incaricata, con la supervisione dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Voghera, il primo intervento di taglio dell’erba su tutte le aree verdi del quartiere San Vittore, quali palestra, istituto scolastico e parco giochi. Nel programma triennale di manutenzione del verde è prevista, inoltre, la potatura delle piante, un intervento che è stato prontamente avviato e che verrà completato nel corso della stagione autunnale.

“I lavori riguardanti le aree verdi comunali procedono secondo il crono programma stabilito – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba -. Per quanto riguarda il quartiere San Vittore, è stato completato il primo intervento di taglio dell’erba, in seguito a ripetuti sopralluoghi effettuati insieme alla ditta incaricata. In data odierna è stato programmato, inoltre, il taglio dell’erba nel giardino del Centro Diurno Disabili “Comune di Voghera” e dell’adiacente Comunità Alloggio della Fondazione “Dopo di Noi con Noi”. Abbiamo cercato di ripristinare il decoro urbano, in particolar modo le fioriere, anche in occasione delle imminenti festività pasquali. In quest’ottica il nostro intento è sempre quello di soddisfare le esigenze dei nostri cittadini”.