Dal 1° aprile 2023 il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL AL è diretto dal dottor Piero Guido Grassano, Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Il Dipartimento, articolazione organizzativa che svolge funzioni di direzione, coordinamento e valutazione dei risultati nell’area di competenza, comprende le Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia di Casale e di Novi, le Pediatrie di Casale e Novi e la Neuropsichiatria Infantile Territoriale dell’ASL AL.

Le attività coordinate a livello dipartimentale consentono di ottenere un miglioramento qualitativo della diagnosi e dell’assistenza e quindi dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure, senza tralasciare la corretta gestione delle risorse umane e strumentali.

Il nuovo Direttore ha intenzione di sviluppare la collaborazione con la SC Pediatria, soprattutto per quanto riguarda l’attività neonatologica.

In ostetricia sarà introdotta l’ipnosi tra le tecniche di analgesia del parto, oltre ad una offerta ancora più qualificata di attività ecografiche per la diagnostica prenatale grazie all’acquisto di una apparecchiatura di ultima generazione e all’arrivo di un medico ginecologo specialista in ecografia.

Una particolare attenzione sarà dedicata all’attività ambulatoriale territoriale.

Il risultato che quotidianamente si persegue è la creazione di un clima di collaborazione fra le strutture afferenti al Dipartimento al fine ultimo di migliorare il livello generale di assistenza.

Al neo Direttore auguriamo Buon lavoro!