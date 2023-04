In occasione delle imminenti festività pasquali, una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza della

Compagnia di Tortona ha fatto visita ai bambini del Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona, Residenza

Sanitaria Assistenziale per disabili.

Nell’occasione i finanzieri hanno donato a bimbi e ragazzi ricoverati nella struttura colorate uova pasquali,

cercando di regalare loro un po’ di allegria e spensieratezza.

L’iniziativa benefica testimonia l’impegno attivo e costante della Guardia di Finanza, non solo nelle attività di

prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti, ma anche a sostegno della cittadinanza e, in particolare, delle

fasce più deboli.

