La situazione è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tortona, al comando del Capitano Domenico Lavigna che mentre stiamo scrivendo stanno procedendo nei confronti dell’uomo che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo, è stato arrestato.

Secondo quanto è stato possibile apprendere l’individuo, a quanto pare di nazionalità Italiana, per motivi ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, è entrato all’interno di un condominio in via Giuseppe di Vittorio, la strada che collega via Pinto a Via Arzani, dirigendosi verso due donne che abitano nel palazzo. L’uomo impugnava una pistola, poi risultata una semplice scacciacani ed è riuscito a raggiungere le donne che hanno dato subito l’allarme chiamando i Carabinieri.

Una delle due nel tentativo di scappare, secondo alcune testimonianze dei presenti, si sarebbe procurata lesioni non gravi.

Nel frattempo i militari giunti tempestivamente sul posto, hanno immobilizzato l’uomo e lo hanno portato in caserma arrestandolo con la probabile imputazione di atti di violenza nei confronti delle due due abitanti. Mentre scriviamo sono in corso accertamenti per ricostruire non solo l’esatta dinamica dell’accaduto ma anche i motivi che hanno spinto l’uomo a questo improvviso e inconsulto gesto.

Di più al momento non è dato di sapere, ulteriori dettagli sull’episodio potrebbero emergere al termine delle indagini dei Carabinieri e nel caso ne daremo tempestiva notizia.