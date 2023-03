Il Cimitero Monumentale di Alessandria diventa “Paesaggio Culturale”, questa la proposta della Sezione di Alessandria di Italia Nostra che ha ottenuto riscontro positivo da parte del Comune di Alessandria, unitamente alla società “Cimiteri Alessandrini s.r.l.” gestore dei servizi cimiteriali ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, per un’iniziativa che si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in ragione del bando “Storia e Memoria 2022”.

Il progetto di valorizzazione elaborato da Italia Nostra amplia la guida storico-artistica realizzata dall’architetto Annalisa Dameri e dal dottor Roberto Livraghi, pubblicata dal Comune di Alessandria nel 2006, e si sviluppa con forme di salvaguardia e fruizione dello storico complesso architettonico fondato nell’800.

La prima iniziativa concerne la programmazione di visite culturali gratuite al cimitero monumentale che si svolgeranno tutte le prime domeniche del mese, a cura del Presidente Luciano Vogogna e della Vice Presidente i Francesca Petralia di Italia Nostra avranno inizio alle ore 15,00 con partenza dall’ingresso principale.

Gli itinerari saranno differenziati secondo la cronologia di costruzione e ampliamento del cimitero, individuati con i nomi dei rispettivi progettisti ovvero Giuseppe Caselli (1805); Leopoldo Valizone (1833); Antonio Rossetti (1855); Ludovico Straneo (1887).

La prima visita è prevista per domenica 2 aprile (itinerario Caselli, Valizone, Rossetti), quindi si proseguirà domenica 7 maggio (itinerario Straneo); domenica 4 giugno (itinerario Caselli, Valizone, Rossetti); domenica 2 luglio (itinerario Straneo); domenica 4 agosto (itinerario Caselli, Valizone, Rossetti); domenica 3 settembre (itinerario Straneo); domenica 1° ottobre (itinerario Ebraico – ed una parte che sarà definita a breve).

Il progetto di Italia Nostra è compreso nell’ambito “Comunità del Monumentale” che ha quale fulcro un sito web ove sono raccolte notizie storia, personaggi e sepolture di interesse storico-artistico ed è stato oggetto di audizione presso la Commissione Consiliare Cultura e Istruzione lo scorso mercoledì 15 marzo, a cui ha fatto seguito un sopralluogo al cimitero monumentale mercoledì 22 marzo.

“La visita della Commissione Cultura al Cimitero Monumentale di Alessandria ha permesso di ri-scoprire una realtà credo poco conosciuta dai più”, dichiara il Presidente della Commissione Consiliare Cultura e Istruzione Luca Ferraris, “Un doveroso ringraziamento va al Presidente e alla vice-Presidente dell’Associazione Italia Nostra, Luciano Vogogna e Francesca Petralia, che ci hanno accompagnato e guidato alla scoperta di angoli nascosti e ancora poco valorizzati, con un percorso che ha seguito le varie fasi di espansione temporale del cimitero. A partire dal prossimo 2 aprile, ogni prima domenica del mese, gli stessi volontari di Italia Nostra saranno a disposizione per visite guidate gratuite. Ritengo che il Cimitero Monumentale rappresenti un tassello molto importante da aggiungere ad un’offerta turistica che si sta arricchendo di piccoli “gioielli” nascosti che la Commissione Cultura sta cercando di far emergere e valorizzare.

Il Cimitero Monumentale è un vero e proprio “museo a cielo aperto”, perciò è possibile attivare una “Comunità di paesaggio” che si potrà estendere anche a sepolture o opere di interesse storico, artistico o architettonico presenti nei cimiteri dei sobborghi, al fine di incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza all’opera di salvaguardia del complesso cimiteriale.

“Ringrazio Italia Nostra per questa importante iniziativa che valorizza il patrimonio monumentale della nostra Città e del territorio”, sottolinea l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Claudio Falleti, “Io stesso non ero a conoscenza della storia di molte strutture architettoniche all’interno del nostro cimitero. Invito caldamente la cittadinanza a partecipare a queste visite guidate per scoprire una realtà ad oggi in parte sconosciuta”.

Ulteriore intervento in atto è quello del censimento delle sepolture e monumenti di interesse storico-artistico affidato nell’ambito di un P.C.T.O. (Percorsi e Competenze Trasversali e di Orientamento) a cui si sta dedicando uno studente della 4^ CA dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci – Nervi – Fermi” di Alessandria con il coordinamento del Prof. Emiliano Busselli, affiancato dallo studente Andrea Fogli iscritto alla Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Parma.

“L’impegno profuso dai cittadini per far conoscere Alessandria portando alla luce anche quegli elementi molto interessanti seppur meno evidenti”, afferma il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barosini, “Come nel caso delle lodevoli iniziative attuate dalla sezione provinciale di Italia Nostra, sono preziose non soltanto per il loro valore di carattere culturale, artistico e turismo, ma anche per porre in evidenza agli Amministratori Pubblici sia quanto di bello e istruttivo si trova nella nostra città, sia quali siano le occorrenze, le azioni, le attenzioni affinché il patrimonio comune non venga disperso o dimenticato”.

Uno specifico Gruppo di lavoro si è costituito nell’ambito della Sezione di Alessandria di Italia Nostra, formato da soci volontari e simpatizzanti, coordinato dal Presidente della Sezione Luciano Vogogna e dalla Vice Presidente Francesca Petralia, referente del progetto, supportati per i rilievi fotografici da Sergio e Loredana Perissinotto.

“La proposta elaborata dalla sezione alessandrina di Italia Nostra ed intitolata “Il Monumentale di Alessandria. Cimitero Monumentale/Paesaggio culturale: per la valorizzazione del Cimitero Monumentale di Alessandria” si ispira alla carta di Siena dell’ICOM e trova riscontro nella convenzione Europea di Faro recepita dall’Italia nel 2020”, precisa la Vice Presidente Francesca Petralia, “L’innovazione introdotta da questi due documenti è la costituzione di una Comunità Patrimoniale o di paesaggio che motivi la partecipazione dei cittadini alla tutela dei Beni Culturali, un processo partecipativo che è da sempre l’obiettivo perseguito da Italia Nostra di Alessandria che con i corsi di storia, arte e architettura e le visite ai Beni Culturali locali intende stimolare attraverso la conoscenza l’affetto dei cittadini per il proprio patrimonio storico, artistico e architettonico.”

Il Cimitero Monumentale si caratterizza per la presenza di elementi architettonici ed artistici di particolare eclettismo, prodotto dall’avvicendarsi nel tempo di gusti e stili artistici legati al culto dei defunti, costituendo per questo un repertorio unico per varietà di periodi storici rappresentati, forme d’arte, stili decorativi, materiali e tecniche costruttive, perciò assume peculiare ruolo di testimonianza e documentazione storica connessa anche alla memoria di personaggi illustri tumulati.

Sul sito web www.cimiteromonumentalealessandria.it si possono reperire notizie sulla storia, sui personaggi e sulle sepolture di interesse storico-artistico e che servirà per condividere:

“buone pratiche” di fruizione e interpretazione del “paesaggio cimiteriale”;

programmi partecipati e sostenibili di gestione dei manufatti e di rapporto con i visitatori e utenti;

studi e ricerche storiche, azioni educative, di informazione e di fruizione turistica.

Nel complesso la proposta di Italia Nostra di Alessandria prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

il Censimento delle sepolture e dei monumenti di interesse storico – artistico;

l’organizzazione di visite guidate per la fruizione dei siti di interesse storico artistico e presidiare la Chiesa interna al complesso, nei giorni e orari concordati con il Comune e la società “Cimiteri Alessandrini s.r.l.”;

la realizzazione di una guida sintetica alla visita del Cimitero, per migliorare la fruizione dei percorsi, connessa ad una segnaletica informativa munita anche di codice QR;

la pubblicazione di un libro fotografico, con la finalità di organizzare un percorso espositivo documentario.

Ulteriore aspetto che si intende promuovere è l’attrattività turistica del Cimitero Monumentale che potrebbe inserire Alessandria nel circuito dei Cimiteri Monumentali di eccellenza come quelli di Genova, Milano, Torino, Bologna e Parma.

Italia Nostra è una associazione che ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, costituita nel 1955 e riconosciuta con il D.P.R. n.1111 del 1958, è una O.N.L.U.S., riconosciuta anche come Associazione di Protezione Ambientale ai sensi della legge 349 del 1986. L’Associazione è presente ad Alessandria dal 1981 e da tempo ha adottato il principio della conoscenza come strumento di tutela, organizzando incontri divulgativi come i Corsi di Storia, arte e architettura e le visite ai Beni Culturali sia del centro storico cittadino che del territorio provinciale.

Per ulteriori informazioni: telefono e whatsapp 3287175254